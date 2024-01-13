Британия предоставила гарантии безопасности Украине, а США ударили по Йемену: новости за 12 января

Война России против Украины: последние новости

Гарантии безопасности для Украины от Великобритании

В пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

Ночью, 12 января, в ответ на постоянные атаки террористов, Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Это явилось ответом на неоднократные приступы хуситов на корабле. Мы сообщали, что с ноября в Красном море продолжались атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем.

Ранее на этой неделе террористы предприняли самую большую атаку, но военные Соединенных Штатов Америки и Британии отбили ее.

Подробнее о том, кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.

Во Франции сменили главу МИД

Во Франции обновили состав правительства Габриэля Аттала. Изменения затронули, в частности, министерство иностранных дел, которое теперь возглавил Стефан Сежурное вместо Катрин Колонны.

Глава европейской дипломатии поздравил нового французского министра, и выразил благодарность уже бывшей главе внешнедипломатического ведомства страны.

Сын Байдена не согласился с обвинениями в неуплате налогов

В федеральном суде в четверг сыну президента США Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Он не признал себя виновным.

В ГНСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши

На границе Украины и Польши остаются заблокированными три пункта пропуска, один работает. Напротив всех КПП в очередях стоят сотни грузовиков.

"1000 грузовых транспортных средств по состоянию на утро (12 января, - ред) находилось напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться", - добавил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В КНДР отрицают информацию о поставках баллистических ракет России

Северная Корея отрицает и считает "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет, используемых страной-агрессором для ударов по Украине.

По словам представителя КНДР в ООН Ким Сона, КНДР "не испытывает необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США", и что именно Соединенные Штаты якобы являются причиной войны России против Украины.

В Николаевской области военный расстрелял командира роты

В поселке Березнеговатое Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты, после чего застрелился сам.

По данным источников РБК-Украина, инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 января, около 21:00. Старшина роты якобы 6 раз выстрелил в командира из собственного автомата.

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