Застосовували підводний човен, били по радарах і ракетах: що відомо про удар по хуситах у Ємені

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.

"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.

Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.

Чотири @RoyalAirForce Typhoons мають спричинені перешкоди strikes на двох Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade become si great that this action not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF , 2024