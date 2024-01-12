Російський полонений зробив цікаве зізнання щодо України (відео)

Черговий російський полонений зізнався, що за весь час, поки знаходиться в Україні, і не бачив жодного нациста чи фашиста. Наразі, він запевняє, що все усвідомив, та має лише питання до російського президента Володимира Путіна, навіщо він "поклав" стількох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео допиту, яке опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"Я ось хлопців бачу. Основна маса, 90%, розмовляє російською мовою. Усі кажуть, що їм ця війна не потрібна, а ми все одно премо. Жодного нациста, фашиста за весь час не бачив", - зізнався він, додаючи, що не розуміє "навіщо все це".

Як потрапив у полон

В армію РФ 33-річний Сергій Саранчін потрапив, отримавши повістку. Він не приховував, що боявся потрапити тільки до підрозділу "Шторм Z". Йому казали, що буде охороняти кордон, алле замість цього відправили на штурм.

За його словами, було завдання взяти окоп і чекати заміни, а вже на місці окупанти зрозуміли, що їх кинули без їжі, БК та води - підмога так і не прийшла, бо була знищена ще на підходах.

"Ніхто нас не поміняв і не збирався", - зізнався окупант.

Коли почався штурм, в бій вони не пішли, бо боєкомплекту не було. Коли ЗСУ запропонували їм здатися в полон, погодилися.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 12 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 368 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 11 артсистем та 16 ББМ. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 462 російських окупантів, знищивши 27 одиниць військової техніки.