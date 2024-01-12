В ГУР розкрили плани окупантів у війні до виборів у Росії

Українські військові готуються до різних сценаріїв на фронті до президентських виборів у Росії. Ворог займатиме активну позицію на полі бою, не залишаючи пошуків уявних "перемог" і використовуватиме розпропаганду, зокрема, ІПСО в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

Ситуація на фронті

Що стосується поля боя, то, на його думку, ворог продовжить окремі операції наступу на окремих ділянках фронту.

"Ми бачимо на українському сході загострення, які тривають і активну дію українських сил безпеки та оборони. Тут власне і військово-політичне керівництво поінформоване і готується до різних сценаріїв", - розповів він.

Юсов ще раз підкреслив, що українські сили безпеки та оборони готуються до різних сценаріїв, в тому числі на Куп'янському напрямку, хоча "більше ніж повідомлялося ми повідомляти не будемо".

Тактика ворога

Коментуючи можливі дії окупантів, представник ГУР зазначив, що вони носитимуть комбінований характер.

"Якщо ми говоримо про постійну загрозу з повітря, ті самі ракетні удари і БПЛА, то це також елементи реакції на відсутність успіхів на полі бою. Тому разом з пропагандою ворог буде до березня намагатись максимально активну позицію займати", - констатував він.

Дії пропаганди РФ: ІПСО та пошук "перемог"

За словами Юсова, якщо говорити про російську пропаганду, то їй реальність не дуже значима.

"Якщо немає реальних здобутків на полі бою, а їх немає, то будуть вигадані, уявні, реалізовані чергові ІПСО проти України, оголошені неіснуючі перемоги. Це те, що роспропаганда буде робити і вже робить готуючись до виборів Путіна", - констатував розвідник.

Що трапилось на фронті за добу

Українські військові відбили 13 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу противника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, попередньо ЗСУ успішно контратакували поблизу Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і звільнили 1,7 квадратних кілометри території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.