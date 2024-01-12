До вступу в НАТО. Україна і Британія підписали угоду про гарантії безпеки

Україна сьогодні, 12 січня, підписала з Британією угоду у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " і The Guardian .

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підписав із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Про що йдеться

Раніше на Даунінг-стріт анонсували, що прем'єр-міністр і президент Зеленський підпишуть історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки.

Країни "Великої сімки" домовилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року. Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Ця угода покликана стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією.

Угода між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю формалізує підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжуватиме надавати безпеці України, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовкою, а також оборонно-промисловим співробітництвом.

Скільки діятиме угода

The Guardian пише, що угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

До цього Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Візит Сунака до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ.

Він наголосив, що мета його візиту - показати, що підтримка України не слабшатиме. Також прем'єр запевнив, що Британія буде разом з українцями стільки, скільки буде потрібно.

Очікується, що прем'єр під час свого візиту анонсує новий пакет військової допомоги Україні.