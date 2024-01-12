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У КНДР заперечили інформацію про постачання балістичних ракет Росії

Північна Корея, П'ятниця 12 січня 2024 09:49
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У КНДР заперечили інформацію про постачання балістичних ракет Росії Фото: у КНДР заперечили інформацію про постачання балістичних ракет Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Північна Корея заперечує та вважає "необґрунтованою" інформацію про передачу Росії балістичних ракет, які країна-агресор використовує для ударів по Україні.

Про це заявив представник КНДР в ООН Кім Сон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

За його словами, КНДР "не відчуває потреби коментувати кожне необґрунтоване звинувачення США", і що саме Сполучені Штати нібито є причиною війни Росії проти України.

"США підтягнули КНДР, яка не має жодного відношення до обговорення пунктів порядку денного. Це є яскравим відображенням їхнього важкого становища у скрутному становищі й лише показує їхню недостатню міць і засоби у стратегічній конфронтації з Росією", - сказав Кім Сон.

Росія використовує ракети з КНДР для ударів по Україні

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також The Wall Street Journal повідомляло, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.

6 січня речник прокуратури Харківської области Дмитро Чубенко заявив, що війська РФ при завданні ударів по Харкову 2 січня використали ракету, отриману з Північної Кореї, та розповів про відповідні докази.

Днями у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї.

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