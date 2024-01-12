Скрізь черги. У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

На кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. Навпроти всіх КПП у чергах стоять сотні вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається", - сказав Демченко.

Навпроти пункту пропуску "Шегині" спостерігається черга, бо і водії, і перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон.

"1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебувала навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися", - додав речник.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Під час протесту були заблоковані спочатку три, а потім ще один пункт пропуску.

Польські протестувальники вимагаються повернути систему пропусків для українських перевізників.

Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. У Польщі планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

Крім того, з 4 грудня на кордоні запрацював КПП для порожніх вантажівок на виїзд з України.

Нещодавно, 6 січня, польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.