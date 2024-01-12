ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Син Байдена не погодився із звинуваченнями у несплаті податків

Вашингтон, П'ятниця 12 січня 2024 03:10
UA EN RU
Син Байдена не погодився із звинуваченнями у несплаті податків Фото: син президента США Хантер Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У федеральному суді в четвер сину президента США Хантеру Байдену були пред'явлені звинувачення в несплаті податків. Він не визнав себе винним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За інформацією джерела, сума несплачених федеральних податків становить приблизно 1,4 млн. доларів.

Байдену було висунуто звинувачення трохи більше ніж через місяць після того, як у Центральному окрузі Каліфорнії йому було пред'явлено звинувачення у несплаті податків.

Прокурори стверджували, що Байден, який багато говорив про свою залежність, "витрачав ці гроші на наркотики, супровід та подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру з 2016 до жовтня 2020 року".

Синові Байдена може загрожувати до 17 років позбавлення волі.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше ми повідомляли, що Хантеру Байдену висунули нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ
США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ
DAILY
Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна готує відповідь. Що відбувається на фронті та чи наважиться РФ на великий наступ