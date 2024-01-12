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Буданов пояснив, що стає перепоною для наступальних операцій на фронті

Київ, П'ятниця 12 січня 2024 10:54
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Буданов пояснив, що стає перепоною для наступальних операцій на фронті Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Перепоною для проведення наступальних операцій як для України, так і для Росії є активне застосування дронів. Також важливий фактор - мінні поля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для видання Le Monde та Буданова у Facebook.

На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій на фронті.

Також, як зазначає Буданов, ще один фактор - це щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

Керівник ГУР Міноборони зазначив, що рішення цих проблем - це технічні засоби боротьби. Для безпілотників - це електронні засоби протидії, а для мінних полів потрібне спеціалізоване обладнання.

Висадки українських військових у Криму Буданов прокоментував так: "Дехто вважав їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки".

Ситуація на фронті

Влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягнути.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів і журналістів, ймовірно, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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