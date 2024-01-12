Сунак приїхав до України підписати "історичну угоду" із Зеленським

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїхав до Києва 12 січня, щоб підписати "історичну угоду" з президентом України Володимиром Зеленським. Велика Британія стане першою країною G7, яка пішла на такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на офіційній сторінці прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака у Twitter .

"Сьогодні прем'єр-міністр (Великої Британії, Ріші Сунак - ред.) та президент (України, - ред.) Володимир Зеленський підпишуть історичну Угоду про безпеку між Великою Британією та Україною, ясно даючи зрозуміти, що ми завжди підтримуватимемо захист України та її народу. Велика Британія стане першою країною G7, яка зробила це", - йдеться в заяві.

Пакет допомоги для України

Велика Британія також оголосила про найбільший пакет оборонної підтримки України з початку війни на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

"Це включає виробництво тисяч військових дронів, що дозволить продовжувати захищати українців і давати відсіч російським загарбникам", - уточнюють у прес-службі прем'єра.

Крім того, Лондон додатково профінансує "зміцнення енергетичної інфраструктури України від подальших атак Росії", а також виділить додаткові 18 млн фунтів стерлінгів для доставки гуманітарної допомоги на лінію фронту в Україні.

"Від початку цього конфлікту британський народ підтримував Україну. Ця підтримка не ослабне", - констатують у заяві.

Фінансування навчання англійській мові в Україні

У свою чергу, Україна просуватиме англійську мову в країні для стимулювання економічного зростання та дипломатичних зв'язків.

"Велика Британія допоможе у цьому, надавши додаткове фінансування та ресурси для навчання англійської мови", - уточнюють у прес-службі.

Сунак у Києві

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня. Попередньо очікувалось, що він зустрінеться з лідером України Володимиром Зеленським, оголосить про новий пакет військової допомоги й не тільки.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Однією із тем, зокрема, стало посилення української протиповітряної оборони.