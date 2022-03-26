Байден в Варшаве, ядерная угроза от РФ и возможный дефицит продуктов в мире: главное за день

Выступление Джо Байдена в Варшаве

Президент США Джо Байден выступил с обращением по итогам визита в Польшу. Американский лидер выразил поддержку украинскому народу и заявил, что Украина находится на передовой борьбы за демократию и свободу. При этом он отметил, что "нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц".

В ходе своего обращения Байден предостерег Россию от атаки на НАТО. Глава США предупредил, что если РФ нападет на одну из стран НАТО, Альянс отреагирует как единое целое.

Российского президента Путина Джо Байден назвал диктатором, который пытается построить империю. Но, по его мнению, Украина никогда не будет победой для России.

Также Байден заявил, что Россия придушила демократию у себя в стране и теперь пытается это сделать в других государствах. А заявления РФ об этнической солидарности являются фальшивыми.

Президент США также добавил, что целью Путина является свержение Зеленского, которого избрали демократическим путем.

Встреча Байдена, Кулебы и Резникова в Польше

Сегодня в Варшаве состоялись переговоры лидеров внешнеполитического и оборонного ведомств США и Украины. На них присутствовал и американский президент.

По итогам встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стороны договорились проводить работу с теми странами, которые могут стать пространством для обхода санкций против РФ. Поскольку важно не только вводить ограничения, но и отрезать пути для их обхода.

Также Кулеба рассказал, что в ходе переговоров удалось договориться о шагах, чтобы уменьшить количество ракет, падающих на украинскую землю.

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил встречу с "осторожным оптимизмом". Он отметил, что вместе с президентом Джо Байденом, американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном обсуждали потребности украинской армии на текущий момент.

В ходе визита в Польшу Джо Байден заверил польского президента Анджея Дуду в поддержке союзников НАТО. Байден выступил с заявлением, что США рассматривают 5-ю статью НАТО о коллективной безопасности стран-членов Альянса как "священное обязательство". По его словам, стабильность в Европе критически важна для Штатов.

Зеленский выступил перед участниками Доха Форум

Во время онлайн-выступления на Дохийском международном форуме президент Украины призвал к реформированию механизмов ООН. Владимир Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности, а также что ядерный статус не может служить государству разрешением на любую несправедливость против других стран.

В своем обращении Зеленский также сообщил об угрозе дефицита пищи. Президент отметил, что Украине хватит продовольствия. Однако наша страна является одним из важнейших экспортеров пшеницы, растительного масла, кукурузы и другой аграрной продукции. Отсутствие экспорта из-за войны ударит по многим странам.

Россия об угрозе применить ядерное оружие

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил условия применения ядерного оружия:

когда по России будет нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения;

иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников;

посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность ядерных сил сдерживания;

когда совершен акт агрессии против РФ или ее союзников даже без применения ядерного оружия, в результате чего под угрозу поставлено само существование этой страны.

"Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война - это угроза существования человеческой цивилизации", - отметил Медведев. Также он заявил, что угрозы ядерной войны в мире есть всегда, в связи с чем ведущие страны должны проводить ответственную политику.

Относительно ситуации в Украине зампред совбеза РФ выразил мнение, что самым правильным путем являются переговоры.

Планы России

В Минобороны США заявляют, что действия вооруженных сил РФ в ближайшее время будут сконцентрированы на ограниченных целях, а именно на попытке захвата восточной части Украины.

По мнению представителей Пентагона, после провала первоначальных планов российские войска попытаются отрезать ВСУ на Донбассе от остальной части страны, чтобы получить дополнительные рычаги влияния на переговорах.

О дальнейших планах РФ полномасштабно атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан сообщил советник главы Офиса президента Украины. Михаил Подоляк считает, что война в Украине - только начало, и Россия не намерена останавливаться.

Байден снова резко высказался о Путине

После встречи с беженцами из Украины в Варшаве американский президент в очередной раз резко высказался в адрес главы РФ. На вопрос журналистов о том, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

В Кремле сразу отреагировали на высказывание главы США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такие слова каждый раз "сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".