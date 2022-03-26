Байден у Варшаві, ядерна загроза від РФ та можливий дефіцит продуктів у світі: головне за день

Виступ Джо Байдена у Варшаві

Президент США Джо Байден звернувся за підсумками візиту до Польщі. Американський лідер висловив підтримку українському народу і заявив, що Україна перебуває на передовій боротьбі за демократію та свободу. При цьому він зазначив, що "потрібно готувати себе до тривалої боротьби, ми не переможемо за день чи місяць".

Під час свого звернення Байден застеріг Росію від атаки на НАТО. Глава США попередив, що якщо РФ нападе на одну із країн НАТО, Альянс відреагує як єдине ціле.

Російського президента Путіна Джо Байден назвав диктатором, який намагається збудувати імперію. Але, на його думку, Україна ніколи не буде перемогою для Росії.

Також Байден заявив, що Росія придушила демократію в своїй країні і тепер намагається це зробити в інших державах. А заяви РФ про етнічну солідарність є фальшивими.

Президент США також додав, що метою Путіна є повалення Зеленського, якого обрали демократичним шляхом.

Зустріч Байдена, Кулеби та Резнікова у Польщі

Сьогодні у Варшаві відбулися переговори лідерів зовнішньополітичного та оборонного відомств США та України. На них був присутній і американський президент.

За підсумками зустрічі, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що сторони домовилися проводити роботу з тими країнами, які можуть стати простором для обходу санкцій проти РФ. Оскільки важливо не лише вводити обмеження, а й відрізати шляхи для їхнього обходу.

Також Кулеба розповів, що під час переговорів вдалося домовитися про кроки, щоб зменшити кількість ракет, що падають на українську землю.

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив зустріч із "обережним оптимізмом". Він зазначив, що разом із президентом Джо Байденом, американським колегою Ллойдом Остіном та держсекретарем Ентоні Блінкеном обговорювали потреби української армії на поточний момент.

Під час візиту до Польщі Джо Байден запевнив польського президента Анджея Дуду у підтримці союзників НАТО. Байден заявив, що США розглядають 5-ту статтю НАТО про колективну безпеку країн-членів Альянсу як "священне зобов'язання". За його словами, стабільність у Європі є критично важливою для Штатів.

Зеленський виступив перед учасниками Доха Форум

Під час онлайн-виступу на Дохійському міжнародному форумі президент України закликав реформувати механізми ООН. Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки, а також, що ядерний статус не може служити державі дозволом на будь-яку несправедливість проти інших країн.

У своєму зверненні Зеленський також повідомив про загрозу дефіциту їжі. Президент наголосив, що Україні вистачить продовольства. Проте наша країна є одним із найважливіших експортерів пшениці, олії, кукурудзи та іншої аграрної продукції. Відсутність експорту через війну вдарить по багатьох країнах.

Росія про загрозу застосувати ядерну зброю

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв озвучив умови застосування ядерної зброї:

коли по Росії будезавдано ракетного удару з використанням засобів ядерного ураження;

інше застосування ядерної зброї проти РФ чи її союзників;

зазіхання на критичну інфраструктуру, у результаті якого паралізовано діяльність ядерних сил стримування;

коли скоєно акт агресії проти РФ чи її союзників навіть без застосування ядерної зброї, у результаті під загрозу поставлено саме існування цієї країни.

"Ніхто не хоче жодної війни, тим більше ядерна війна – це загроза існування людської цивілізації", – зазначив Медведєв. Також він заявив, що загрози ядерної війни у ​​світі є завжди, у зв'язку із чим провідні країни мають проводити відповідальну політику.

Щодо ситуації в Україні заступник голови Радбезу РФ висловив думку, що найправильнішим шляхом є переговори.

Плани Росії

У Міноборони США заявляють, що дії збройних сил РФ найближчим часом будуть сконцентровані на обмежених цілях, а саме на спробі захоплення східної частини України.

На думку представників Пентагону, після провалу початкових планів російські війська намагатимуться відрізати ЗСУ на Донбасі від решти країни, щоб отримати додаткові важелі впливу на переговорах.

Про подальші плани РФ повномасштабно атакувати Польщу, країни Балтії та Казахстан повідомив радник глави Офісу президента України. Михайло Подоляк вважає, що війна в Україні – лише початок, і Росія не має наміру зупинятися.

Байден знову різко висловився про Путіна

Після зустрічі з біженцями з України у Варшаві американський президент вкотре різко висловився на адресу глави РФ. На запитання журналістів про те, що змусило його думати про біженців, коли він щодня має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

У Кремлі одразу відреагували на висловлювання голови США. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що такі слова щоразу "звужують вікно можливостей для налагодження відносин РФ та США".