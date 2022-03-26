Мы все одно целое: Байден предостерег Россию от атаки на НАТО

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера в Варшаве.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.

Отметим, что устав НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса - это нападение на все НАТО. Статья 5 этого устава предусматривает, что в войну должны вступать все страны НАТО.