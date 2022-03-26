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Мы все одно целое: Байден предостерег Россию от атаки на НАТО

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Варшава, Суббота 26 марта 2022 19:39
Мы все одно целое: Байден предостерег Россию от атаки на НАТО Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера в Варшаве.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.

Отметим, что устав НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса - это нападение на все НАТО. Статья 5 этого устава предусматривает, что в войну должны вступать все страны НАТО.

Напомним, накануне в Белом доме заявляли, что США не исключают нападение России на территорию НАТО.

В то же время генеральный секретарь НАТО заявлял, что считает войну между Альянсом и Россией маловероятной.

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НАТО Российская Федерация Джозеф Байден
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