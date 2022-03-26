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Резников заявил об "осторожном оптимизме" после встречи с Байденом

Новина українською →
Варшава, Суббота 26 марта 2022 16:29
Резников заявил об "осторожном оптимизме" после встречи с Байденом Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников поделился итогами переговоров с президентом США Джо Байденом и американскими коллегами в Варшаве. Он заявил, что встречу можно оценить с "осторожным оптимизмом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в Twitter.

"Я, совместно с главой МИД Дмитрием Кулебой, оцениваю встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсуждали насущные потребности украинской армии.Президент Байден сказал:"Украина вдохновила весь мир". Обнадеживающе. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", - написал Резников.

Отметим ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал подробности встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве. По его словам, американский лидер выразил восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

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