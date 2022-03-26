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США и Украина будут работать над тем, чтобы отрезать пути обхода санкций против РФ, - Кулеба

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Варшава, Суббота 26 марта 2022 15:00
США и Украина будут работать над тем, чтобы отрезать пути обхода санкций против РФ, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США будут работать над теми странами, которые могут стать пространством для обхода санкций против РФ. Ведь важно не только вводить ограничения, но и отрезать пути для их обхода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время видеообращения.

"Мы договорились, как и с какими странами, будем работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций против РФ. Это важно, не просто вводить санкции, но и отрезать пути обхода", - Кулеба.

Напомним, также стало известно, что в Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за то, что они помогают России уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

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