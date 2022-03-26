Байден заверил Польшу в поддержке НАТО: считаем 5-ю статью "священной обязанностью"

Президент США Джо Байден заявил, что страна считает "священной обязанностью" выполнение пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей принцип коллективной безопасности стран НАТО. Он заверил польского президента Анджея Дуду, что они могут рассчитывать на союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Способность Америки выполнять свою роль в других частях мира зависит от единой Европы, безопасной Европы. Мы это узнали из печального опыта двух мировых войн, но тогда не были привлечены к стабильности в Европе. Поэтому я уже давно говорю, как сенатор, член Комитета по международным отношениям, как вице-президент в течение восьми лет, и теперь президент, что стабильность в Европе критически важна для США", - сказал Байден.

По его словам, он и лидеры США рассматривают 5-ю статью НАТО как "священное обязанностью".

"Мы воспринимаем как священный долг (выполнение - ред.) статьи 5, и вы можете на это рассчитывать", - заверил Байден.

Он также добавил, что Путин надеялся, что ему удастся поделить страны НАТО своим вторжением в Украину.

"Самый важный критерий в этом мире, меняющий время... заключается в том, что НАТО остается абсолютно, полностью, полностью объединенным. В наших точках зрения нет разделения. Что бы мы ни делали, мы делаем в унисон", - резюмировал Байден.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключают возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывают и в самом Альянсе.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, которые звучат из пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападавших.

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