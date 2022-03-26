Россия придушила у себя демократию и пытается сделать это в других местах, - Байден
Президент США, Джо Байден, выступил с большой речью в Варшаве. Он затрагивал этническую солидарность и демократию в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В субботу, 26 марта, Президент США выступил с большой речью в Варшаве. Он заявил, что русские фальшиво говорят об этнической солидарности, а солидарности, а сами решили денацифицировать Украину.
"Сегодня Россия у себя придушила демократию и пытается сделать это в других местах." - сказал Байден.
Так же Президент США добавил, что цель Путина - свергнуть Зеленского, которого избрали демократическим путем.
Напомним, что Байден встретился с министром иностранных дел и министром обороны Украины.
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