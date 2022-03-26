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Зеленский призвал к реформе механизмов ООН: чтобы тот, кто в 28 раз больше, не позволял себе все

Новина українською →
Киев, Суббота 26 марта 2022 10:10
Зеленский призвал к реформе механизмов ООН: чтобы тот, кто в 28 раз больше, не позволял себе все Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил на 20-м Дохийском международном форуме. Он призвал к созданию реальной реформы механизмов ООН для обеспечения безопасности стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность, чтобы тот, кто в 28 раз больше не думал, что может позволить себе все что угодно и чтобы ядерный статус не служил государству разрешением на любую несправедливость против других государств", - сказал Зеленский.

Отметим, во время своего обращения Зеленский также заявил, что Украина является одним из важнейших экспортеров продовольствия. Однако отсутствие экспорта из-за вторжения России ударит по многим народам.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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