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Все только начинается. Россия хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан, - Подоляк

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 00:19
Все только начинается. Россия хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине и хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - написал Подоляк.

Напомним, Подоляк заявил, что за месяц войны Украина показала, что она большая и мощная нация.

Ранее Подоляк говорил, что Европа должна осознать, что это только начало захватнического пути Российской Федерации.

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