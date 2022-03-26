Все только начинается. Россия хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан, - Подоляк
Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине и хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - написал Подоляк.
Напомним, Подоляк заявил, что за месяц войны Украина показала, что она большая и мощная нация.
Ранее Подоляк говорил, что Европа должна осознать, что это только начало захватнического пути Российской Федерации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.