Все только начинается. Россия хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан, - Подоляк

Российская Федерация не намерена останавливаться на Украине и хочет атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", - написал Подоляк.