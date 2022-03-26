Россия сконцентрировалась на попытке захвата восточной части Украины, - Reuters

Россия после провала плана о блицкриге в Украине, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, теперь может переключить внимание на более ограниченные цели, и будет пытаться захватить восточные регионы страны. Такие выводы делают в министерстве обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявил агентству высокопоставленный представитель Пентагона, РФ отдает приоритет Донбассу на востоке Украины, а не Киеву, что может быть попыткой создать рычаги влияния на переговорах и отрезать ВСУ на востоке от остальной части страны.

Накануне в Москве заявили, что первая фаза ее военной "операции" в основном завершена, и она сейчас будет сосредоточена на захвате Донецкой и Луганской областей.

Высокопоставленный американский чиновник предположил, что действия России в этих регионах в целом подтверждают заявление Москвы.

"Они уделяют этому первоочередное внимание, и мы согласны с этим", - сказал он журналистам на условиях анонимности.

Также чиновник из Пентагона отметил, что оккупированный 24 февраля Херсон, судя по всему, не находится уже под таким прочным контролем РФ, как прежде.

По словам чиновника, российские войска в основном застряли вокруг Киева и занимают оборонительные позиции.

Представитель Минобороны США отметил, что боевая мощь РФ в Украине составляла около 85-90% от ее уровня до вторжения.

В Пентагоне также рассказали, что впервые у Штатов появились данные о том, что Россия надеется привлечь свои войска из Грузии для поддержки подразделений в Украине. Чиновник допустил, что их могут отправить на Донбасс.