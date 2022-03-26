Медведев: угроза ядерной войны есть всегда, нужна ответственная политика

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что угрозы ядерной войны в мире есть всегда. Поэтому ведущие страны должны проводить ответственную политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "РИА Новости" .

"Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война - это угроза существования человеческой цивилизации… Очевидно, что угроза существует всегда, я прекрасно осознаю ее масштабы. Всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и США", - отметил он.

По его словам, об этом нужно думать всегда и проводить ответственную политику.