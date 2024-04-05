Росія почала втрачати значно більше солдатів на тлі наступу на фронті, - ЗМІ
Втрати російської армії на фронті зросли з жовтня 2023 року. Причиною цього став наступ окупаційних військ на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC.
Як пише видання, починаючи з жовтня 2023 року, щотижневі втрати російської армії почали істотно зростати. Саме у цей час окупанти посилили штурми у районі Авдіївки, жовтень вважають початком російського наступу.
"Темпи приросту втрат продовжують у півтора-два рази перевищувати середні показники перших 12 місяців вторгнення", - зазначає ВВС.
Опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменну загибель щонайменше 3354 офіцерів. Серед них 110 полковників, 271 підполковник та 480 майорів. Крім того, ЗМІ нарахували, що на війні проти України загинули мінімум 2500 молодших офіцерів - від лейтенанта до капітана.
Втрата офіцерів є найбільшим ударом по боєспроможності російських військ. У структурі російських збройних сил тільки офіцери навчені злагодженій взаємодії з іншими видами військ, зокрема, з артилерійськими підрозділами.
Загалом російським опозиційним ЗМІ вдалося підтвердити поіменно понад 50 тисяч російських солдатів, які загинули на війні проти України. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.
Серед так званих "елітних" російських військ найбільших втрат зазнають повітряно-десантні війська.
Втрати російських військ
Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 445 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 860 росіян.
Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.
Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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