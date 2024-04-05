Росія почала втрачати значно більше солдатів на тлі наступу на фронті, - ЗМІ

Втрати російської армії на фронті зросли з жовтня 2023 року. Причиною цього став наступ окупаційних військ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC.

Як пише видання, починаючи з жовтня 2023 року, щотижневі втрати російської армії почали істотно зростати. Саме у цей час окупанти посилили штурми у районі Авдіївки, жовтень вважають початком російського наступу.

"Темпи приросту втрат продовжують у півтора-два рази перевищувати середні показники перших 12 місяців вторгнення", - зазначає ВВС.

Опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменну загибель щонайменше 3354 офіцерів. Серед них 110 полковників, 271 підполковник та 480 майорів. Крім того, ЗМІ нарахували, що на війні проти України загинули мінімум 2500 молодших офіцерів - від лейтенанта до капітана.

Втрата офіцерів є найбільшим ударом по боєспроможності російських військ. У структурі російських збройних сил тільки офіцери навчені злагодженій взаємодії з іншими видами військ, зокрема, з артилерійськими підрозділами.

Загалом російським опозиційним ЗМІ вдалося підтвердити поіменно понад 50 тисяч російських солдатів, які загинули на війні проти України. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

Серед так званих "елітних" російських військ найбільших втрат зазнають повітряно-десантні війська.