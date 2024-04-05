Зеленський прибув у Чернігівську область та перевірив будівництво фортифікацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Чернігівщина. Будівництво фортифікацій. Терміни виконання робіт і надійність - головне. Вдячний усім, хто залучений", - підписав відео президент.

Під час візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус показував хід будівництва захисних споруд у області.

"Будівельники дуже мотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні", - розповів він тоді.

Будівництво фортифікаційних споруд

Нагадаємо, уряд України 19 січня виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Також президент Володимир Зеленський отримав звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

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