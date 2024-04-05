Удар по Запоріжжю: кількість загиблих і поранених знову збільшилася

Кількість загиблих унаслідок сьогоднішньої атаки армії Російської Федерації на Запоріжжя знову збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та Офіс генерального прокурора .

"Унаслідок ракетної атаки частково зруйновано територію одного з промислових підприємств. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, торговельні об'єкти та автомобілі, розташовані поруч", - додали в прокуратурі.

Правоохоронці повідомили, що було розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

За його словами, внаслідок обстрілу загинули 4 людини. А понад 20 отримали травми.

Він доповів про оперативну ситуацію в Запоріжжі станом на зараз.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, близько 15:10 жителі Запоріжжя почули вибухи. Це сталося під час загрози балістики у Запорізькій області.

За кілька годин у Запоріжжі знову пролунали два вибухи.

Згідно з останніми даними, було відомо про шістьох постраждалих і двох загиблих в результаті атаки.

Після цього глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей. Тому цивільним дуже важливо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

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