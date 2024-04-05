Окупанти збільшили використання хімзброї: за місяць майже 400 випадків

Російські окупанти почали частіше використовувати небезпечні хімічні речовини на фронті. Лише за останній місяць Україна зафіксувала майже 400 таких випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ (СтратКом) у Telegram .

За інформацією СтратКому, використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним.

Фото: використання хімзброї росіянами (t.me/AFUStratCom)

"Лише за минулий місяць Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин", - зазначили у СтратКомі.

При цьому уточнюється, що це на 90 випадків більше ніж за попередній період.

Усього з початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано 1412 випадків використання росіянами хімзброї.

У той же час вже 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини проти України. Зокрема, це країни ЄС, Канада, Грузія, Британія та США.