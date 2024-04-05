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Окупанти збільшили використання хімзброї: за місяць майже 400 випадків

П'ятниця 05 квітня 2024 15:45
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Окупанти збільшили використання хімзброї: за місяць майже 400 випадків Ілюстративне фото: окупанти збільшили використання хімзброї (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти почали частіше використовувати небезпечні хімічні речовини на фронті. Лише за останній місяць Україна зафіксувала майже 400 таких випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ (СтратКом) у Telegram.

За інформацією СтратКому, використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним.

Окупанти збільшили використання хімзброї: за місяць майже 400 випадківФото: використання хімзброї росіянами (t.me/AFUStratCom)

"Лише за минулий місяць Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин", - зазначили у СтратКомі.

При цьому уточнюється, що це на 90 випадків більше ніж за попередній період.

Усього з початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано 1412 випадків використання росіянами хімзброї.

У той же час вже 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини проти України. Зокрема, це країни ЄС, Канада, Грузія, Британія та США.

Використання хімзброї окупантами

Нагадаємо, російські військові вже неодноразово застосовували хімічну зброю проти українських захисників. Це порушує конвенцію про заборону хімічної зброї.

Зокрема, 10 березня стало відомо, що ворог за добу 15 разів застосував хімічну зброю на фронті.

При цьому 3 березня окупанти дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників.

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