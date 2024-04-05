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Сирський показав, як захисники палять російську техніку на передовій (відео)

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 08:47
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Сирський показав, як захисники палять російську техніку на передовій (відео) Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищують ворожу техніку на фронті. Відео бойової роботи показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована бойова робота Сил оборони України зі знищення ворожої техніки. Сирський показав декілька епізодів, коли нашим захисникам вдалося вдарити по техніці ворога. Внаслідок бойової роботи російська важка техніка згоріла.

На відео помітно, що ЗСУ часто атакують техніку РФ дронами, скидаючи боєприпаси та інші вибухові засоби.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

За даними Генштабу, нашим військам вдалося ліквідувати вже понад 445 тисяч росіян.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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