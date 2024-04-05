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Росія повторно атакувала Харків. У місті чути вибухи

П'ятниця 05 квітня 2024 16:46
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Росія повторно атакувала Харків. У місті чути вибухи Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 5 квітня, завдала ще одного удару по місту Харків. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи у місті пролунали близько 16:37. В цей час у Харкові та по всій Україні оголошено сигнал повітряної тривоги, який пов'язаний зі злетом ворожого винищувача МіГ-31К.

Оновлено о 16:50.

У місті чути повторну серію вибухів.

Це вже другий удар росіян по Харкову за день. Перед цим російські окупанти скинули керовані авіабомби по області.

Росія повторно атакувала Харків. У місті чути вибухи

Російські удари по Харкову та області

Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч на 5 квітня вкотре атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Тоді під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

Додамо, також сьогодні вночі російські загарбники здійснили авіаудар по недіючому аеродрому в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.

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