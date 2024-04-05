В Україні може зрости інтенсивність боїв найближчими тижнями, - розвідка Естонії

В Україні на фронті попри утримання російськими окупантами темпу оперативного просування та ініціативи на деяких напрямках істотні зміни не фіксуються. Разом з тим можливе збільшення інтенсивності бойових дій найближчими тижнями.

Про це йдеться у щотижневому звіті розвідувального центру Сил оборони Естонії, передає РБК-Україна з посиланням на ERR .

У документі зазначається, що для російських загарбників в Україні основні операційно-тактичні завдання залишаються невиконаними. Наразі ініціативу окупанти тримають на Луганському та Донецькому напрямках.

Також вказується, що війська РФ збільшили кількість механізованих підрозділів через покращені погодні умови та прохідність. Крім того, окупанти розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту в Україні.

"Найближчими тижнями може збільшитись інтенсивність бойових дій", - йдеться у прогнозі естонської розвідки.

Удари по містах у прикордонних районах

У звіті також звертається увага на те, що російські війська продовжують терористичні бомбардування у прикордонних зонах, а також завдають глибоких ударів у бік великих населених пунктів. Для ударів, зокрема, вони використовують плануючі авіабомби.

Крім того, РФ розпочала бойове тестування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), оснащені УМПБ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) плануючим блоком зі снарядом D-30SN. Цю систему можна використовувати наземними РСЗВ калібру 300 мм "Смерч" та "Торнадо-М", а також її можна встановити на винищувач-бомбардувальник СУ-34, йдеться в публікації.

В естонській розвідці також розповіли, що в Україні на північному напрямку російські окупанти також продовжують терористичні бомбардування, і навіть диверсійну діяльність. Зокрема, ведеться активне мінування територій.

Ситуація на фронтах

На Луганському напрямку війська РФ тиснуть на лінії Куп'янськ - Макіївка - Сіверськ. Окупанти, з метою взяти під контроль берегову лінію річки Жеребець, продовжують наступальні дії у Макіївському напрямку в районі н.п. Терни. Проте значних успіхів загарбникам досягти не вдалося.

Також зазначається, що немає суттєвих змін і на Авдіївському напрямку. Хоча він залишається основним для наступальних дій російських військ. У звіті йдеться про те, що просування окупантів на захід від Бахмута можна вважати незначним.

Крім того, посилився ворожий тиск у бік Часового Яру, проте без особливих успіхів. На заході та південному заході від Донецька війська РФ утримують тиск та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Загарбники послабили тиск у районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра, йдеться у звіті розвідцентру Естонії.