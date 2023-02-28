Атака дронів-камікадзе та візит міністра фінансів США в Україну: новини за 27 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Ворог вночі вдарив по Хмельницькому "Шахедами"

Під час атаки дронами на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених", - розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Через атаку дронів на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинули двоє рятувальників. Один із них помер у лікарні.

Голова Мінфіну США прибула в Україну і зустрілася із Зеленським

Сьогодні, 27 лютого, міністр фінансів США Джанет Єллен прибула до України з робочим візитом. Вона вже зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.

"Важлива зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. США підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це", - написав президент України Володимир Зеленський.

ЄС продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення

Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року.

"Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

Коли Ізраїль надасть Україні системи оповіщення та як вони працюватимуть: пояснення

Ізраїль допоможе Україні встановити систему попередження цивільного населення про наближення російських ракет. Це може статись протягом чотирьох місяців.

Як пояснив Корнійчук, терміни встановлення системи оповіщення не є вдалими, оскільки Україна вже перебуває в стані жорстокої війни.

"Ми говоримо про це публічно вже пів року. Це не те, про що ми говоримо таємно. Нам пообіцяли, що ми її отримаємо, але ми досі її не отримали", - додав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Україна може отримати F-16 у вирішальний переломний момент війни

Країни-союзники України можуть передати ЗСУ винищувачі F-16 та далекобійну зброю у вирішальний переломний момент війни з Росією.

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол підкреслив, що сподівається на початок тиску на адміністрацію президента США як з боку республіканців, так і демократів для того, щоб розпочати постачання винищувачів і далекобійної зброї в Україну.

За його словами, передача такого озброєння нашій країні "може розпочатися у вирішальний переломний момент війни".

США перевели Україні перший транш бюджетної допомоги

Сполучені Штати перевели Україні перший транш прямої бюджетної допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів. Загалом допомога США становитиме майже 10 млрд доларів.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про переказ додаткової суми в розмірі понад 1,2 млрд доларів. Це перший транш із приблизно 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги, яку Сполучені Штати нададуть у найближчі місяці", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Наступні три місяці війни будуть дуже активними, - Буданов

Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг подій.

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку", - сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, відповідаючи на питання, чи будуть наступні три місяці війни визначальними.

Як виглядав російський літак А-50 перед атакою на аеродром у Білорусі

Журналісти опублікували супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" за тиждень до того, як його, ймовірно, атакували білоруські партизани та пошкодили російський розвідувальний літак А-50.

Журналісти за допомогою сервісу Planet.com отримали супутниковий знімок та координати місцезнаходження російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" від 19 лютого.

знімку видно орієнтовне розташування російських винищувачів МІГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також ворожого літака-розвідника

Голова правління "Укрзалізниці" подав у відставку

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що подав у відставку.

Олександр Камишін розповів, що рішення було прийнято спільним рішенням з віце-прем'єром Кубраковим. Він також повідомив, що тепер очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено... Вдячний президенту Зеленському і віце-прем’єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції", - написав він.