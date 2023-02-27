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Офіційно. ЄС продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення

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Брюссель, Понеділок 27 лютого 2023 12:28
Офіційно. ЄС продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

"Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

Санкції вперше ввели у 2012 році через репресії та порушення прав у Білорусі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмеження розширили через співучасть у збройній агресії.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що посли ЄС погодили продовження санкції проти Лукашенка та низки осіб з Білорусі.

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