Правоохоронці виявили чергове місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)
Правоохоронці провели огляд місця дислокації російських військових у селі Вавілове Миколаївської області та виявили ворожі боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.
"У приміщенні ферми окупанти лишили низку слідів свого перебування, зокрема, боєприпаси, документи, написи на стінах", - йдеться у повідомленні.
Прокурори зазначають, що ці відомості свідчать про вчинення ними воєнних злочинів й допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців.
Огляд місця дислокації росіян відбувався у селі Вавілове Миколаївської області. Наразі тривають досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що вчора, 26 лютого, увечері російські окупанти вдарили по Снігурівському району Миколаївської області.
У п'ятницю, 24 лютого, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. В Миколаєві - без атак.
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