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Правоохоронці виявили чергове місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)

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Вавілове , Понеділок 27 лютого 2023 16:22
Правоохоронці виявили чергове місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото) Фото: Правоохоронці виявили чергове місце дислокації окупантів у Миколаївській області (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели огляд місця дислокації російських військових у селі Вавілове Миколаївської області та виявили ворожі боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.

"У приміщенні ферми окупанти лишили низку слідів свого перебування, зокрема, боєприпаси, документи, написи на стінах", - йдеться у повідомленні.

Прокурори зазначають, що ці відомості свідчать про вчинення ними воєнних злочинів й допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців.

Огляд місця дислокації росіян відбувався у селі Вавілове Миколаївської області. Наразі тривають досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що вчора, 26 лютого, увечері російські окупанти вдарили по Снігурівському району Миколаївської області.

У п'ятницю, 24 лютого, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. В Миколаєві - без атак.

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