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Під Вугледар перекинули загін окупантів, який створювали для війни у Чечні

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Вугледар, Понеділок 27 лютого 2023 15:20
Під Вугледар перекинули загін окупантів, який створювали для війни у Чечні Фото: Під Вугледар перекинули окупантів, яких створювали для війни у Чечні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни знизили свою активність в районі Вугледару у Донецькій області, оскільки окупанти стали частіше відмовлятися йти на штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

Зазначається, що останнім часом окупанти свою активність поблизу Вугледару. Росіяни за вчора здійснили лише 15 штурмових дій, хоча місяць тому їх було майже 60.

"Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які зараз не дають можливості активно використовувати техніку", - сказав речник.

За його словами, українській розвідці відомо, що окупанти стали частіше відмовлятись йти у наступ. В район міста було перекинуто військових 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Дмитрашківський повідомив, що вони на Донецькому напрямку прийматимуть лінію оборони, яку надалі будуть тримати.

136-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ

Механізоване тактичне формування. 136-та бригада сформована в Буйнакську у грудні 1993 року. 7 червня 1995 року в бригаді був створений зведений окремий мотострілецький батальйон та відправлений до Чеченської республіки із завданням роззброєння чеченських сил. Виконання бойової задачі тривало до 8 серпня 1995 року.

Нагадаємо, що морська піхота Росії під Вугледаром Донецької області зазнала серйозних втрат. Командування хоче заповнити втрати мобілізованими.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках продовжуються запеклі бої, а ЗСУ відбили сотні атак за останній місяць. Ворог намагається захопити населені пункти Мар'їнка та Вугледар.

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