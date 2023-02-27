Як виглядав російський літак А-50 перед атакою на аеродром у Білорусі: супутниковий знімок

Журналісти опублікували супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" за тиждень до того, як його, ймовірно, атакували білоруські партизани та пошкодили російський розвідувальний літак А-50.

Про це пише РБК-Україна з посилання на білоруську службу "Радіо Свобода" .

Журналісти за допомогою сервісу Planet.com отримали супутниковий знімок та координати місцезнаходження російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" від 19 лютого.

Так, на знімку видно орієнтовне розташування російських винищувачів МІГ-31К, що здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також ворожого літака-розвідника А-50.

На знімку, зробленому 19 лютого, видно, де міг перебувати літак А-50 у момент атаки по ньому.

Нагадаємо, вчора вранці на аеродромі "Мачулищі" прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що білоруські партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

Голову громадської організації колишніх білоруських силовиків ByPol ​​Олександр Азаров заявив, що літак А-50 після пошкоджень більше не полетить.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.