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У Генштабі показали, як мобільні групи на Донбасі залпом б'ють по ворогу (відео)

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Донбас, Понеділок 27 лютого 2023 12:13
У Генштабі показали, як мобільні групи на Донбасі залпом б'ють по ворогу (відео) Фото: у Генштабі показали, як мобільні групи на Донбасі залпом б'ють по ворогу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові показали роботу мобільних груп на Донбасі. Бійці залпом накривають позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

"Мобільні групи регулярно "вітають" окупантів на Донеччині", - написали військові в описі під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці, вони можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.

Додамо, також мобільні ППО розгорнули і на півночі України. Зокрема, вони залучені до оборони об’єктів критичної інфраструктури на країни.

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