Голова правління "Укрзалізниці" подав у відставку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Камишін розповів, що рішення було прийнято спільним рішенням з віце-прем'єром Кубраковим. Він також повідомив, що тепер очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено... Вдячний президенту Зеленському і віце-прем’єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції", - написав він.

Він очолив "Укрзалізницю" у серпні 2021 року - тоді його було призначено виконувачем обов'язків голови правління замість тодішнього керівника Івана Юрика. А ось 1 квітня 2022 року Камишіна було призначено головою правління на чотири роки. До цього він був керуючим партнером інвестиційної компанії Fortior Capital.