Визначать подальший перебіг подій. Наступні три місяці будуть дуже активними, - Буданов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голосу Америки" .

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи будуть наступні три місяці війни визначальними.

За його словами, мова не лише про Донецьку та Луганську області, а й про всі напрямки.

"Абсолютно всюди", - наголосив керівник ГУР.