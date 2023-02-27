Визначать подальший перебіг подій. Наступні три місяці будуть дуже активними, - Буданов
Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи будуть наступні три місяці війни визначальними.
За його словами, мова не лише про Донецьку та Луганську області, а й про всі напрямки.
"Абсолютно всюди", - наголосив керівник ГУР.
Нагадаємо, раніше Буданов зазначив, що Росія не готова до ведення довготривалої війни проти України, адже її ресурсі обмежені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.