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Окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків, - Генштаб

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Понеділок 27 лютого 2023 18:32
Окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків, - Генштаб Ілюстративне фото: окупанти перекинули в Луганську область частину своїх строковиків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Луганської області до 200 своїх строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області", - зазначає військове командування.

При цьому в Генштабі додали, що росіяни продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах та збільшують чисельність свого особового складу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Челябінської області до окупованого Криму нещодавно прибули 150 російських строковиків для побудови фортифікаційних споруд.

Також ми писали, що в Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі. Загинули шестеро людей.

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