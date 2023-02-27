Україна може отримати F-16 у вирішальний переломний момент війни, - конгресмен

Країни-союзники України можуть передати ЗСУ винищувачі F-16 та далекобійну зброю у вирішальний переломний момент війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету із закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола в інтерв'ю ABC News .

Конгресмен підкреслив, що сподівається на початок тиску на адміністрацію президента США як з боку республіканців, так і демократів для того, щоб розпочати постачання винищувачів і далекобійної зброї в Україну.

За його словами, передача такого озброєння нашій країні "може розпочатися у вирішальний переломний момент війни".

"Коли ми даємо їм те, що вони дійсно можуть використовувати і просять, вони виграють. Коли ми зволікаємо і не поспішаємо, все починає затягуватися, а це саме те, чого хоче Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - додав Маккол.