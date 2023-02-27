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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області з РСЗВ, дронів та мінометів

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Понеділок 27 лютого 2023 12:25
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області з РСЗВ, дронів та мінометів Ілюстративне фото: росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської області з РСЗВ, дронів та мінометів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області. Для обстрілів вони застосовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

З 09:39 до 09:54 зафіксували 8 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Старікове.

З 10:00 до 10:10 повідомили про 2 приходи, також ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.

З 10:40 до 10:55 стало відомо про 10 приходів, ймовірно з РСЗВ, в районі населеного пункту Бувалине.

О 10:54 надійшла інформація про 1 прихід, ймовірно ВОГ скинутий з безпілотника, в районі населеного пункту Тимоновичі.

Внаслідок ворожих обстрілів немає втрат серед особового складу та техніки. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вчора росіяни вкотре обстріляли Сумську область, постраждала одна людина.

Окупанти вчора також били з мінометів по селу Єліне у Чернігівській області.

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