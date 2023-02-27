В Україні оголосили про підозру зраднику, який поширював російську пропаганду в Харківській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району чоловік обійняв псевдопосаду "главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области", - пише пресслужба.

Зрадник допомагав росіянам розповсюджувати антиукраїнські наративи серед українців через пропагандистську газету "Харьков Z". На шпальтах видання публікувались матеріали, за допомогою яких колаборант намагався створити позитивне ставлення до держави-агресорки.

"У статтях друкованого видання заперечувалася збройна агресія РФ проти України, а окупанти були представлені як "визволителі". Також транслювались тези щодо "турботи" держави-агресорки та готовності РФ надавати будь-яку допомогу населенню", - додає пресслужба.

Зокрема колаборант збирав дані про розташування виборчих комісій на території Шевченківського району та підшукував приміщення для проведення так званого "референдуму".

"Чоловіка затримано. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому про підозру в колабораційній діяльності та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - пише Офіс генерального прокурора.

Фото: в Україні оголосили про підозру зраднику, який поширював пропаганду під час окупації (t.me/pgo_gov_ua)