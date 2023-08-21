Атака на Чернігів та рішення про кількість F-16 для України: новини за вихідні
Російські окупанти обстріляли центр Чернігова, а українські союзники вирішили, яку кількість американських винищувачів F-16 вони передадуть Україні.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
Новини за 19 серпня:
- Росіяни привезли "гастролерів" для псевдовиборів на окупованих територіях;
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Росіяни активізували паспортизацію перед "виборами" на окупованих територіях;
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Росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе;
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ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони;
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Втрати росіян на Таврійському напрямку склали понад 200 осіб.
Новини за 20 серпня:
- ЗСУ просунулися біля Роботиного та мали успіх на інших ділянках фронту;
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ЗСУ створюють плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра;
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У російському Курську прогримів вибух через атаку БПЛА;
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Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16.
Атака РФ на Чернігів
У суботу 19 серпня в Чернігові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти вдарили по центру міста. У момент атаки там було багато людей.
Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.
Усі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Літаки F-16 для України
Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.
В неділю, 20 серпня, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів. Тим часом уряд Данії заявив, що передасть Україні 19 американських літаків.
Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні
Голова правління концерну Армін Паппергер повідомив про плани до кінця місяця почати обслуговування танків в Україні.
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За його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.
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