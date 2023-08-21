Атака на Чернигов и решение о количестве F-16 для Украины: новости за выходные
Российские оккупанты обстреляли центр Чернигова, а украинские союзники решили, какое количество американских истребителей F-16 они передадут Украине.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 19 августа:
- Россияне привезли "гастролеров" для псевдовыборов на оккупированных территориях;
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Россияне активизировали паспортизацию перед "выборами" на оккупированных территориях;
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Россияне атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе;
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ВСУ преодолели минные поля севернее Токмака и дошли до первой линии обороны;
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Потери россиян на Таврическом направлении составили более 200 человек.
Новости за 20 августа:
- ВСУ продвинулись возле Роботиного и имели успех на других участках фронта;
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ВСУ создают плацдарм для наступления на левом берегу Днепра;
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В российском Курске прогремел взрыв из-за атаки БПЛА;
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Нидерланды и Дания обязуются передать Украину истребители F-16.
Атака РФ на Чернигов
В субботу 19 августа в Чернигове во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты ударили по центру города. В момент атаки там было много людей.
В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.
Все детали циничной атаки россиян читайте в материале РБК-Украина.
Самолеты F-16 для Украины.
Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.
В воскресенье, 20 августа, Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя. Тем временем правительство Дании заявило, что передаст Украине 19 американских самолетов.
Rheinmetall в ближайшие дни начнет ремонтировать танки в Украине
Глава правления концерна Армин Паппергер сообщил о планах до конца месяца начать обслуживание танков в Украине.
Резников анонсировал очередное заседание "Рамштайна"
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По его словам, ключевые вопросы на "Рамштайне" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.
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Под Киевом в результате взрыва в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД погибли четыре работника.
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос. В противном случае, по его словам, украинское правительство рассмотрит приостановку безвиза с Израилем.
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