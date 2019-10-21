Арест Гладковского и требования Путина: новости за выходные

Саммит "нормандской четверки": Путин выдвинул условия

Президент России Владимир Путин в ходе разговора по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель выдвинул ряд требований к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба главы РФ. В Кремле также заявили, что Киев якобы отказывается отводить из этих населенных пунктов свои подразделения и военную технику "под различными предлогами".

Суд арестовал Гладковского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Олегу Гладковскому, бывшему заместителю секретаря СНБО. Соответствующее решение объявил следственный судья Тимур Хамзин. Гладковского арестовали с залогом в более 10 млн гривен.

Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям

Кабинет министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям. Сообщается, что правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ

Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info. Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ на прошлой неделе.

В России одобрили признание украинцев носителями русского языка

Правительство Российской Федерации одобрило признание граждан Украины носителями русского языка без экзаменов и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение российского правительства. Сообщается, что после утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи экзаменов.

Киевскую ОГА вместо Бно-Айрияна возглавит харьковский бизнесмен

Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации. Об Алексее Чернышове известно, что он является харьковским бизнесменом и партнером члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Фельдмана. Действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку.

В России прорвало дамбу, есть погибшие

В России в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек. Кроме того, 13 числятся пропавшими без вести. В сети показали видео облета территории после ЧП.

Повышение штрафов за отказ в льготном проезде для УБД: вступил в силу закон

Законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" в воскресенье, 20 октября, вступил в силу. Так, документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

На Донбассе нашли мертвым агента ФБР

На Донбассе нашли тело пропавшего три года назад сотрудника Федеральной службы безопасности США Билли Рейли. Агент был жестоко убит, а его тело выявили на оккупированной части Донбасса. Американское издание Wall Street Journal провело собственное расследование и опубликовало его результаты.

В Чехии в ДТП пострадали десять украинцев

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса возле с. Несовице в Чехии пострадали десять украинцев. ДТП произошло в ночь на 20 октября. Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся.

Премьер Испании отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов в автономном регионе. Он выразил уверенность, что для начала с осуждением массовых акций и беспорядков должен выступить глава Каталонии Ким Торра. В то же время Торра заявляет о соответствии акций мирному характеру протестов.

Гвоздик потерпел первое поражение и потерял чемпионский пояс

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проиграл в объединительном бою против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева. Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10 раунде.

Растаможка "евроблях": какой сюрприз подготовили для владельцев авто

Для перерегистрации "евроблях" в Украине хотят ввести максимально простую формулу. Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Autonews. Министр инфраструктуры выступает за то, чтобы сделать растаможку в Украине по грузинскому образцу, ведь в Грузии подержанные иномарки стоят в разы дешевле, чем в нашей стране.

Украинцев будут атаковать новые вирусы гриппа: кто под угрозой

Ожидается, что этой зимой украинцы встретятся с двумя новыми вируса гриппа - А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1). Этих вирусов ранее на территории Украины не было. Об этом заявила вирусолог Алла Мироненко в интервью изданию "Факты". Она также подчеркнула, что опасность гриппа является в его непредсказуемости.

В Раде заметили дикое животное (видео)

В коридоре Верховной Рады заметили дикую куницу. Видео с животным опубликовал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook. Инцидент привлек к себе много внимания.