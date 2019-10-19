Число погибших из-за прорыва дамбы в РФ снова возросло

Фото: последствия прорыва дамбы в России (mchs.gov.ru)

В результате инцидента погибли не менее 15 человек

Число погибших в результате прорыва дамбы в России снова возросло до 15 человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Число пропавших без вести не изменилось.

"15 погибших, 13 без вести пропавших", - проинформировали в министерстве.

Как писало РБК-Украина ранее, сообщалось, что число погибших в результате прорыва дамбы в России достигло 13 человек, еще 19 пострадали.

Так, прорыв дамбы в районе деревни Щетинкино (Красноярский край) на золотодобывающем прииске произошел около 02:00 по киевскому времени. Из-за прорыва вода затопила вагончики, в которых жили до 80 рабочих.

Изначально было известно о 10 жертвах прорыва дамбы.

Напомним также, в январе 2019 года в результате повреждения хранилища на железнорудной шахте произошел прорыв дамбы в бразильском Брумадинью. Прорыв произошел в полдень, селевая масса накрыла административную территорию шахты, где обедали сотни рабочих.

По официальным данным, в результате трагедии погибли 248 человек, еще 22 до сих пор числятся пропавшими без вести.