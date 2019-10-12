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Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ

Новости » Общество    12.10.2019 - 15:57
Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Греческая Церковь стала первой, кто признал автокефалию ПЦУ

Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romfea.

Как сообщается, во время внеочередного архиерейского собора в субботу, 12 октября, Элладская православная церковь признала вправо Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил архиепископ Иероним во время доклада о ПЦУ.

Напомним, ранее заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщал, что 12 октября Православная церковь Греции соберет внеочередной собор иерархов для рассмотрения вопроса об автокефалии ПЦУ.

Также РБК-Украина писало, что накануне Элладская православная церковь признала каноничность предоставления вселенским патриархом Варфоломеем автокефалии Православной церкви Украины.

Кроме того, в июле патриарх Варфоломей заявил, что первой Православную церковь Украины признает Греческая православная церковь.

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