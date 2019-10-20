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Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям

Новости » Политика    20.10.2019 - 15:29
Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Упрощена процедура назначения субсидий для военных, пенсионеров и детдомов

Кабинет министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям. Об этом говорится в опубликованном на правительственном портале релизе.

Сообщается, что правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила верификацию пенсий и субсидий. Закон регулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, а также определяет основные этапы верификации и перечень данных, которые используются для верификации и мониторинга выплат.

Позже Минфин разъяснил порядок их верификации. В частности, она будет проводиться путем проверки информации о получателе государственной помощи, которая влияет на определение права на получение и размер выплат.

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