Глава Киевской ОГА написал заявление об отставке

Фото: Михаил Бно-Айриян (из открытых источников)

Бно-Айриян уходит из Киевской ОГА

Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Бно-Айриян опубликовал на своей странице в Facebook заявление, в котором просит президента Украины Владимира Зеленского принять его отставку.

Фото: заявление Бно-Айрияна (facebook.com/mykhailo.bnoairiian)

Отметим, в последнее время у него были конфликты с частью нардепов от правящей партии "Слуга народа". В частности, его обвиняли в коррупции и связях с одиозными чиновниками.

Напомним, Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской областной государственной администрации в июле 2019 года.

До назначения в 2015-2016 годах возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Минэнерго, также занимал пост директора по коммуникациям и международного сотрудничества "Укрэнерго". В течение 2010-2013 годов был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. Также был советником премьер-министра Николая Азарова.