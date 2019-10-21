Арешт Гладковського та вимоги Путіна: новини за вихідні

Саміт "нормандської четвірки": Путін висунув умови

Президент Росії Володимир Путін у ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висунув ряд вимог до саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляє прес-служба глави РФ. У Кремлі також заявили, що Київ нібито відмовляється відводити з цих населених пунктів свої підрозділи і військову техніку "під різними приводами".

Суд заарештував Гладковського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід Олегу Гладковському, колишньому заступнику секретаря РНБО. Відповідне рішення оголосив cлідчий суддя Тимур Хамзін. Гладковського заарештували із заставою у понад 10 млн гривень.

Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям

Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня спростив призначення субсидій окремим категоріям. Повідомляється, що уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, а також українцям старше 60 років.

Грецька церква офіційно почала спілкування з ПЦУ

Сьогодні, 19 жовтня, Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України. Про це повідомляє грецький ресурс Оrthodoxia.info. Православна церква Греції визнала рішення вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії ПЦУ минулого тижня.

У Росії схвалили визнання українців носіями російської мови

Уряд Російської Федерації схвалив визнання громадян України носіями російської мови без іспитів і вніс відповідний законопроект до Держдуми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення російського уряду. Повідомляється, що після затвердження відповідного закону українці зможуть отримати статус носіїв російської мови без здачі іспитів.

Київську ОДА замість Бно-Айріяна очолить харківський бізнесмен

Кабінет міністрів України погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Про Олексія Чернишова відомо, що він є харківським бізнесменом і партнером члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Фельдмана. Чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку.

Прорив дамби в Росії: з'явилося відео наслідків смертельної НП

У Росії в результаті прориву дамби в Курагинському районі Красноярського краю загинули 15 осіб. Крім того, 13 числяться зниклими без вісти. У мережі показали відео обльоту території після НП.

Підвищення штрафів за відмову в пільговому проїзді для УБД: набув чинності закон

Законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян" у неділю, 20 жовтня набув чинності. Так, документ спрямований на те, щоб штраф, який накладається на перевізників за відмову в безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.

На Донбасі знайшли мертвим агента ФБР

На Донбасі знайшли тіло зниклого три роки тому співробітника Федеральної служби безпеки США Біллі Рейлі. Агент був жорстоко убитий, а його тіло виявили на окупованій частині Донбасу. Американське видання Wall Street Journal провело власне розслідування і опублікувало його результати.

У Чехії в ДТП постраждали десять українців

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса біля с. Несовіце в Чехії постраждали десять українців. ДТП сталося в ніч на 20 жовтня. Автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги і перекинувся.

Прем'єр Іспанії відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів в автономному регіоні. Він висловив упевненість, що для початку з засудженням масових акцій і заворушень повинен виступити глава Каталонії Кім Торра. У той же час Торра заявляє про відповідність акцій мирному характеру протестів.

Гвоздик зазнав першої поразки і втратив чемпіонський пояс

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик програв в об'єднавчому бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва. Поєдинок відбувся у Філадельфії (США) і завершився технічним нокаутом в 10 раунді.

Розмитнення "евроблях": який сюрприз підготували для власників авто

Для перереєстрації "євроблях" в Україні хочуть ввести максимально просту формулу. Про це поінформував міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Autonews. Міністр інфраструктури виступає за те, щоб зробити розмитнення в Україні за грузинським зразком, адже в Грузії старі іномарки коштують у рази дешевше, ніж в нашій країні.

Українців атакуватимуть нові віруси грипу: хто під загрозою

Цієї зими українці зустрінуться з двома новими вірусу грипу - А/Канзас (H3N2) і А/Брісбен (H1N1). Цих вірусів раніше на території України не було. Про це заявила вірусолог Алла Мироненко в інтерв'ю виданню "Факти". Вона також підкреслила, що небезпека грипу є в його непередбачуваності.

У Раді помітили дику тварину (відео)

В коридорі Верховної Ради помітили дику куницю. Відео з твариною опублікував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook. Інцидент привернув багато уваги.