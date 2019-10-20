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Премьер Испании отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами

Новости » Политика    20.10.2019 - 10:59
Премьер Испании отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами
Фото: и.о. премьера Испании Педро Санчес (wikipedia.org)

Санчес считает, что власти Каталонии должны осудить беспорядки

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов в автономном регионе. Об этом пишет DW.

Сообщается, что Санчес отклонил предложение о переговорах, которое выдвинули каталонские сепаратисты. В частности, он выразил уверенность, что для начала с осуждением массовых акций и беспорядков должен выступить глава Каталонии Ким Торра. В то же время Торра заявляет о соответствии акций мирному характеру протестов.

Также сообщается, что мэр Барселоны Ада Колау призвала прекратить массовые беспорядки.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каталонии на фоне протестов против приговоров лидерам местных сепаратистов началась всеобщая забастовка. Особенно радикально акции проходят в Барселоне, где в последние дни фиксируются столкновения с полицией.

Из-за напряженной ситуации в регионе перенесли футбольный матч "Барселоны" против мадридского "Реала".

Число пострадавших во время протестов в Каталонии увеличилось до 89
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