Саммит "нормандской четверки": Путин выдвинул условия

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В субботу Меркель и Путин провели переговоры по подготовке саммита по телефону

Президент России Владимир Путин в ходе разговора по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель выдвинул ряд требований к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

Так, отмечается, что разговор состоялся по инициативе Германии.

"При обсуждении ситуации с урегулированием в Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в нормандском формате. В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское", - сказано в сообщении.

В Кремле также заявили, что Киев якобы отказывается отводить из этих населенных пунктов свои подразделения и военную технику "под различными предлогами".

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - отметили у президента РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в субботу, 19 октября, обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки" в ходе телефонного разговора.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что нормандская встреча состоится в ноябре. Глава МИД заявил, что президент Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос.

Добавим также, Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то в таком случае Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей.